Бишкек, , 14:31 — REGNUM За все время пандемии на территории Киргизии заражение коронавирусной инфекцией диагностировано у 200 детей и подростков. Об этом сегодня, 28 мая, на брифинге заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По словам представителя минздрава, из них 158 уже излечились от коронавируса.

При этом высокопоставленный чиновник отметил, что болезнь у всех выявленных зараженных коронавирусом детей протекала в легкой форме, бессимптомно и без осложнений.

ИА REGNUM напоминает, что всего в Киргизии зафиксировано 1 594 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 74 случая за последние сутки.