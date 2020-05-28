Женева, Швейцария, , 13:44 — REGNUM Число выявленных на территории Африканского континента случаев заражения коронавирусной инфекцией перевалило за 123 тысячи. Об этом 28 мая сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в регионе.

Согласно данным организации, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Африке на данный момент составляет 123 724.

При этом уточняется, что количество летальных исходов от COVID-19 на континенте в настоящее время составляет 3 668 случаев при более чем 50 тысячах вылечившихся.

Также указывается, что самое большое количество заразившихся коронавирусом отмечено в ЮАР (25 937) и Египте (18 756).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Румынии случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки увеличилось на 197 и теперь составляет 18791.

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