Бухарест, , 13:38 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Румынии случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки увеличилось на 197 и теперь составляет 18 791. Об этом 28 мая сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтвержден 18 791 случай заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что за минувшие сутки число летальных исходов от COVID-19 в стране увеличились на 10 и теперь стало составлять 1 229.

Кроме этого, сообщается, что общее число вылечившихся в Румынии на сегодняшний день составляет 12 629 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о продлении на территории Приднестровья режима чрезвычайного положения до 15 мая текущего года принял президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.