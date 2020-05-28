Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что не давал разрешения начать работу с 1 июня ни региональным, ни частным детским летним лагерям, и пригрозил нарушителям уголовными делами. Об этом 28 мая глава региона заявил во время заседания правительства Ленобласти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Об открытии некоторых летних лагерей с 1 июня в Ленобласти рассказал во время заседания вице-губернатор по социальной политике Николай Емельянов. По его словам, до него дошла информация, что петербургские организаторы набирают группы детей на летний отдых в Ленобласти. Это может привести к новым заражениям коронавирусной инфекцией, а значит необходимо пресечь такую самодеятельность на корню. Чиновник попросил местных старост внимательно следить за появлением нелегальных лагерей.

В ответ глава управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк сообщила, что у некоторых частных учреждений есть санитарно-эпидемиологические заключения, что дает им право думать, что они могут начать свою работу. Чтобы это предотвратить, в течение сегодняшнего и завтрашнего дня всем лагерям будет выдано предостережение о недопустимости работы до получения специального разрешения, связанного с социально-эпидемиологическим состоянием на территории региона.

На что губернатор Александр Дрозденко указал, что не позволит забывать о государственной власти в лице правительства Ленинградской области, которое возглавляет губернатор. И один из документов, который разрешает ту или иную деятельность на территории Ленобласти, это не разрешение конкретному предприятию от Роспотребнадзора, а постановление губернатора.

«Пока в этом постановлении нет ни слова о том, что у нас разрешено проведение мероприятий по летней оздоровительной кампании. Ни у кого таких разрешений нет, даже в «зеленой» зоне», — заявил он.

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Дрозденко попросил коллег подготовить письмо на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о том, что негосударственные компании города собираются открывать летнюю оздоровительную кампанию в области и попросил предупредить их о жестких мерах в случае выявления подобной деятельности.

«Мы всё это будем закрывать, штрафовать и наказывать, вплоть до уголовного наказания, — подчеркнул Дрозденко. — С 1 июня мы проведем массовые рейды по всем предполагаемым местам массового отдыха и по всем предполагаемым площадкам, которые были задействованы в предыдущие годы».

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Губернатор также напомнил, что на сегодняшний день в регионе даже спорт на открытом воздухе в «зеленой» зоне разрешен лишь в группах до 15 человек. Поэтому ни о каком открытии лагерей, даже палаточных, в регионе речи быть не может.

«Мы сейчас отрабатываем ситуацию с федеральным и областным Роспотребнадзором о том, чтобы открыть государственные площадки в летних оздоровительных лагерях для наших детских домов. Это упрощенная схема, когда мы детей из одного места перемещаем в другое», — подытожил губернатор.

В случае успешного завершения теста, по этой же кальке будут отработаны все остальные лагеря.

«До июня ни у кого таких разрешений нет, даже у нас, мы пока эту ситуацию только отрабатываем», — указал Александр Дрозденко.

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