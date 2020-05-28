Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки госпитализировано 146 человек с внебольничной пневмонией и коронавирусом. 56 пациентов, ранее заболевших COVID-19, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом 28 мая на заседании правительства региона доложил глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его данным, на сегодняшний день в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Ленобласти развернуто 2521 койки, из них пациентами занято 1396 коек, в том числе 872 — больными с пневмониями.

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«За прошедшие сутки «скорой» 146 человек госпитализировано на перепрофилированные койки Ленобласти и 15 в федеральные медучреждения. Среди госпитализированных восемь жителей Петербурга», — сообщил Вылегжанин.

По его словам, на ИВЛ находятся 56 человек, большая их часть — в перепрофилированном отделении Ленинградской областной больницы в Петербурге.

«Ситуация серьезная, количество госпитализаций хоть и плавает от 80 до 140 человек, но оно не снижается. На сегодняшний день у нас более тысячи коек свободны. Мы активно работаем над тем, чтобы наша работа все-таки привела к тому, чтобы область могла реализовывать те мероприятия, которые важны для населения», — отметил глава комздрава.

Например, сегодня в правительстве региона будет обсуждаться возможность ввода послаблений амбулаторно-поликлинической помощи. Предполагается, что в «зеленой» зоне (районы с наименьшим числом заболевших) откроются все амбулатории, а в «желтых» и «красных» зонах мероприятия будут разниться и касаться только наблюдения и вакцинации.

«Как только мы все вместе рассмотрим данное постановление, оно начнет работать», — пояснил спикер.

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По данным на 28 мая, с начала пандемии в Ленобласти зафиксировано 2660 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1294 человека выздоровели, 11 человек скончались от COVID-19. За прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 51 жителя, а 108 человек выздоровели.

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