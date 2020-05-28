Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM В Ленинградской области суточное количество вылечившихся от коронавируса жителей превысило число заразившихся более чем в два раза. За прошедшие сутки в регионе выявили 51 новый подтвержденный случай инфицирования, в то время как 108 жителей выздоровели. Об этом 28 мая сообщает оперативный штаб РФ.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 2660 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1294 человека выздоровели, 11 человек скончались от COVID-19. За прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 51 жителя, а 108 человек выписаны.

За последние сутки в России выявлен 8371 носитель коронавирусной инфекции в 85 регионах. При этом выписано по выздоровлении 8785 человек. Также за сутки зафиксировано 174 летальных случая.

Всего в стране нарастающим итогом выявлен 379 051 инфицированный в 85 регионах. Число выздоровевших с начала пандемии увеличилось до 150 993 человек. За весь период в России от COVID-19 скончалось 4142 человека.

Читайте также: В Ленобласти число выздоровевших жителей вновь превысило число заразившихся

Читайте также: Губернатора Ленобласти просят проверить условия в региональных больницах

Читайте ранее в этом сюжете: В 36 населенных пунктах Ленобласти обнаружены новые случаи COVID-19