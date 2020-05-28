Таллин, , 11:52 — REGNUM Общее количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией на территории Эстонии за минувшие сутки возросло на 11 и теперь составляет 1 851. Об этом 28 мая сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1851 жителя Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что число летальных исходов от COVID-19 в стране не увеличилось и по-прежнему составляет 66 человек.

При этом уточняется, что на данный момент в больницах Эстонии находится 30 пациентов и что общее число проведенных в республике тестов на коронавирус составляет свыше 81 тысячи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день Великобритания лидирует по уровню смертности от COVID-19, вызванного коронавирусной инфекций.