Лондон, , 11:41 — REGNUM На сегодняшний день Великобритания лидирует по уровню смертности от заболевания, вызванного коронавирусной инфекций. Такие выводы были сделаны на основании данных аналогичной статистики, которая ведётся в 19 государствах мира. Об этом 28 мая сообщает газета Financial Times.

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Так, после 20 марта в Соединённом Королевстве было зарегистрировано на 59 537 смертей больше, чем в среднем в ежегодной статистике. Таким образом прямо или косвенно COVID-19 стал причиной смерти 891 человека из миллиона. Это самый высокий уровень смертности чем в любой другой стране, включая США, Италию, Бельгию и Испанию. При этом в Китае, Бразилии и России, которые также сильно пострадали от пандемии коронавирусной инфекции, уровень смертности низкий.

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По мнению авторов публикации, одной из причин такого положения дел могли стать поздние сроки введения карантина.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено 268,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 37,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

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