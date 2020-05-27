Нижний Новгород, , 11:17 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 27 мая выявили 1072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 34 817 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлен 231 новый носитель коронавируса, в Самарской области — 135, в Башкирии — 91, в Пензенской области — 88, в Чувашии — 73, в Ульяновской области — 70, в Кировской и Саратовской областях — по 68, в Татарии и Оренбургской области — по 54, в Пермском крае — 44, в Марий Эл и Мордовии — по 43, в Удмуртии — 10.

С учетом новых данных общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Нижегородской области составило 8735 человек, в Татарии — 2966, в Башкирии — 2942, в Саратовской области — 2649, в Чувашии — 2545, в Самарской области — 2340, в Ульяновской области — 2121, в Пензенской области — 1980, в Мордовии — 1727, в Оренбургской области — 1718, в Марий Эл — 1602, в Пермском крае — 1495, в Кировской области — 1438, в Удмуртии — 559.

Полностью выздоровел в Поволжье 15 621 человек, за последние сутки выписаны по выздоровлению 1112 жителей округа. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 257 человек, за минувшие сутки скончались 19 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России по состоянию на 27 мая подтверждено 370 680 случаев заражения коронавирусом, 8338 носителей выявлено в течение последних суток. 142 208 человек полностью выздоровели, 3968 жителей России скончались, 161 — за минувшие сутки.

Читайте также: В Поволжье выявили 1029 новых случаев заражения коронавирусом