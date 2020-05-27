Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки выявлено 56 новых заразившихся коронавирусной инфекцией жителей, при этом число выздоровевших за тот же период достигло 71 человека. Об этом 27 мая сообщает оперативный штаб РФ.

С начала пандемии в регионе выявлено 2609 человек, зараженных коронавирусом, 1186 человек уже выздоровели, 11 умерли. За прошедшие сутки новых смертей в Ленобласти не зафиксировано.

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Отметим, за последние сутки в России выявлено 8 338 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. При этом выписано по выздоровлению 11 079 человек. Также за сутки зафиксировано 161 летальный случай.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 370 680 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших с начала пандемии увеличилось до 142 208 человек. За весь период в России от COVID-19 скончалось 3 968 человек.

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