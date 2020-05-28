Бангкок, , 09:47 — REGNUM Массовую проверку на коронавирусную инфекцию людям, которые в наибольшей степени подвергнуты опасности заражения — контактирующих с большим числом других людей, проведут власти Таиланда. Об этом 28 мая рассказал на пресс-брифинге в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией страны Тхависин Висануйотхин.

«Мы проведем сплошную проверку на коронавирус среди медицинских работников, заключенных пенитенциарных учреждений и работников служб и предприятий, по работе контактирующих с большим количеством людей каждый день» — заявил пресс-секретарь.

Также он уточнил, что речь идет о сотнях тысяч человек по всей стране, что тестирование будет бесплатным и что его целью будет являться выявление новых вероятных очагов инфекции в стране.

«Несмотря на то, что заражений внутри страны у нас нет уже давно, и все новые случаи так или иначе связаны с заграницей, исключать, что где-то в Таиланде есть недиагностированные носители вируса, мы не можем», — отметил Висануйотхин.

Кроме этого, он добавил, что так как проверить все население страны не представляется возможным, власти будут тестировать тех, кто в большей степени подвергнут такой опасности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Таиланде за сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом.