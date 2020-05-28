Бангкок, , 09:00 — REGNUM В Таиланде за сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 3 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 57 человек. За сутки смертей не зафиксировано. Всего от инфекции излечились порядка 3 тыс. человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения приближается к 5 млн 700 тыс. человек.

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