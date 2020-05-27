Симферополь, , 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил:

«В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион».

Кроме того, он попросил федеральные власти «отменить норму, обязывающую в случае выявления заражённого коронавирусной инфекцией превращать объект размещения в обсерватор».

Коснулся глава Крыма и темы функционирования пляжей, где люди должны, по требованию Роспотребнадзора, отвечать за соблюдение социальной дистанции.

Аксёнов «Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, обновлённые требования к работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии Роспотребнадзор обнародовал неделю назад.

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