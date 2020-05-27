Москва, , 20:47 — REGNUM Рекомендации для возобновления работы детских оздоровительных лагерей опубликовал 27 мая Роспотребнадзор.

Рекомендации были разработаны специалистами ведомства с учётом международного опыта и включают ряд мер, направленных на организацию безопасного оздоровительного отдыха для детей.

В частности, открывать детские лагеря разрешено не ранее третьего этапа снятия ограничений в каждом регионе. Решение будет принимать региональный штаб по борьбе с распространением COVID-19, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Кроме того, указывается, что лагеря должны быть заполнены наполовину от обычной мощности, детей рекомендовано размещать так, чтобы между ними была дистанция в 1,5 метра. За каждым отрядом в лагере закрепляется отдельное помещение, а доставлять детей в лагерь рекомендовано по так называемым «зелёным коридорам» на аэропортах и вокзалах.

Для воспитанников детских домов и других учреждений соцобслуживания будет организован отдельный заезд в лагеря отдыха. Персонал лагеря рекомендуется допускать к работе по результатам анализа на наличие антител к COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным СМИ, в летних оздоровительных лагерях в этом году смогут отдохнуть не более трети российских школьников.

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