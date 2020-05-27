Аддис-Абеба, 27 мая 2020, 20:16 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции в странах Африки к настоящему моменту составляет 3589 человек, 27 мая сообщают Африканские центры контроля заболеваний (Africa CDC).
По информации Africa CDC, на континенте выявлено 119 391 случаев COVID-19. При это 48 618 человек прошли лечение и считаются выздоровевшими.
Наибольшее число случаев COVID-19 — в ЮАР (24 264). Наибольшее число жертв заболевания — в Египте (797).
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