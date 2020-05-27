Москва, , 13:21 — REGNUM Власти Эфиопии намерены открыть лаборатории для обеспечения надлежащего обследования и лечения пациентов с COVID-19, и рассчитывают в этом на помощь России. Об этом заявил посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену.

Частью такой помощи могли бы стать лабораторное оборудование, комплекты для анализов, а также защитные средства и другие предметы медицинского назначения, сказал он РИА Новости.

Посол напомнил, что Эфиопия — большая страна с населением 110 млн человек, поэтому власти намерены открыть лаборатории во всех регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории Африки превысило 115 тыс. В Эфиопии общее число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Эфиопии достигло 582.