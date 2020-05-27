Москва, , 15:43 — REGNUM Коронавирус не может передаваться человеку от животных, сообщили 27 мая в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что за весь период пандемии Всемирной организации по охране здоровья животных известно о семи положительных случаях выявления нового коронавируса от кошек.

«Ни одного случая заражения человека от домашних питомцев не зафиксировано», — сообщили в российском ведомстве.

Также сообщается, что живущие в квартирах и не контактирующие с другими животными домашние кошки могут заразиться только от инфицированных хозяев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации по охране здоровья животных сообщили, что анализы домашней кошки показали положительный результат на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 у животного в одном из городов России.

Также коронавирус SARS-CoV-2 обнаруживали неоднократно у различных видов животных, в том числе у норок, выращиваемых в Нидерландах, а также у кошек во Франции, в американском штате Нью-Йорк и в китайском Ухане.

Однако доказательств передачи коронавируса от домашних животных человеку, а также того, что животные могут быть распространителями данной инфекции, нет.

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