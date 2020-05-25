На совещании с президентом России Владимиром Путиным 22 мая заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, характеризуя ситуацию с коронавирусом, подчеркнула, что страна перешла в режим стабилизации. Темпы прироста выявления новых случаев заражения снижаются. За десять дней снижение составило 22,5%.

Медицинская система России выдержала испытание коронавирусом, убеждена Голикова.

По словам Владимира Путина, сейчас, чтобы «закрепить успехи» и «не допустить отката назад», необходимо широкое проведение тестов и неукоснительное соблюдение всех санитарных требований.

О ситуации с коронавирусом в России читайте в трансляции ИА REGNUM.