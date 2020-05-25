25 Мая
 
10:11

В Хабаровске пенсионерку оставили без медпомощи и выгнали из больницы

Женщину 73 лет, которую скорая помощь ночью доставила в краевую клиническую больницу №2 в Хабаровске, отказались госпитализировать, сделали обезболивающий укол и выгнали из медучреждения.