Манила, , 13:16 — REGNUM За прошедшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусом на Филиппинах составило 380. Об этом 27 мая сообщает министерство здравоохранения страны.

Таким образом, общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране стало 15 049 человек. Помимо этого, сообщается, что за этот же период на Филиппинах 18 пациентов умерли от COVID-19 и их общее количество теперь стало 904.

Также отмечается, что свыше 3,5 тысяч человек вылечилось от COVID-19,

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Эстонии за прошедшие сутки возросло на шесть и теперь составляет 1840 случаев.