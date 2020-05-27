Таллин, , 12:51 — REGNUM Общее количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Эстонии за прошедшие сутки возросло на шесть и теперь составляет 1 840 случаев. Об этом 27 мая сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1840 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за последние 24 в стране от COVID-19 скончался 66-летний пациент, в результате чего общее количество летальных исходов выросло до 66.

Кроме этого, сообщается, что на данный момент в больницах страны проходят лечение от COVID-19 29 пациентов и что за все время пандемии было проведено свыше 79 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных зараженных коронавирусом на территории Польши за последние сутки возросло на 229 и теперь составляет 22303 человека.