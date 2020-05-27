Ростов-на-Дону, , 12:57 — REGNUM Военные парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в десяти городах Южного военного округа. Впервые в их числе — город Каспийск в Дагестане, сообщает 27 мая пресс-служба округа.

Личный состав соединений и воинских частей уже приступил к подготовке парадов. Они состоятся 24 июня в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске, где дислоцируются штабы объединений ЮВО. Торжественные шествия войск запланированы в городах, где дислоцированы соединения и воинские части округа.

Во всех торжественных мероприятиях примут участие более 43 тысяч военнослужащих. В них задействуют более 800 единиц техники, как современной, так и периода Великой Отечественной войны, а также около 120 единиц авиации.

Особое внимание будет уделено мероприятиям эпидемиологической безопасности, отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин ранее объявил, что военный парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится 24 июня.

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