Президент РФ Владимир Путин 26 мая в ходе совещание с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что парад Победы, перенесённый ранее с 9 мая на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса, состоится 24 июня.

«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал Путин.

Он также анонсировал проведение шествия «Бессмертный полк» 26 июля — в День ВМФ России.

О том, как идёт подготовка к праздничным мероприятиям, кто посетит парад Победы и в каких условиях состоится «Бессмертный полк», рассказывает ИА REGNUM.

День Победы. Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM