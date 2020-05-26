26 Мая
 
17:55

Решение о переносе парада Победы на 24 июня в 2020 году является исторически верным, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

17:53

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции рабочую встречу с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Фото: kremlin.ru

17:33

В Ростове-на-Дону и Новочеркасске приступят к подготовке парада Победы

В Ростове-на-Дону и Новочеркасске планируется провести парад Победы. Торжественный марш в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск, как ожидается, состоится 24 июня.

16:49

Парада ждали все, кто верен России — глава Заксобрания Петербурга

Парада Победы в 2020 году ждали все, кто верен России. Об этом заявил спикер петербургского Законодательного собрания, единоросс Вячеслав Макаров. Он приветствовал решение президента РФ Владимира Путина провести военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня 2020 года.