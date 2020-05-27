Варшава, , 12:35 — REGNUM Общее число выявленных зараженных коронавирусом на территории Польши за последние сутки возросло на 229 и теперь составляет 22 303 человека. Об этом 27 мая сообщает польский минздрав.

Кроме этого, сообщается, что за прошедшие 24 часа в стране ещё один пациент стал жертвой COVID-19 в результате чего общее число летальных случаев возросло до 1 025.

Также указывается, что на данный момент в польских больницах на лечении находится 2 320 пациентов и ещё 79 007 человек — в карантине. При этом уточняется, что общее число выздоровевших от COVID-19 в стране составляет 10 330 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение об открытии с 1 июня магазинов, торговых центров и ресторанов, в которых есть возможность принимать посетителей под открытым небом, ранее закрытых из-за пандемии коронавируса, приняло грузинское правительство.