Тбилиси, , 12:14 — REGNUM Решение об открытии с 1 июня магазинов, торговых центров и ресторанов, в которых есть возможность принимать посетителей под открытым небом, ранее закрытых из-за пандемии коронавируса, приняло грузинское правительство. Об этом 27 мая рассказал глава правительства Грузии Георгий Гахария на очередном заседании межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19.

«С понедельника, 1 июня, откроются и смогут работать магазины всех типов, в том числе и моллы», — заявил Гахария.

Также он добавил, что будут открыты рынки закрытого и открытого типа и рестораны, у которых есть возможность принимать гостей на открытом пространстве.

При этом министр также рассказал, что с 8 июня в стране будут работать рестораны всех видов, прошедшие проверку минздрава гостиницы и междугородний транспорт и уточнил, что власти приняли данное решение исходя из того, что ситуация с пандемией взята в Грузии под контроль.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Индонезии подтвердило 23851 случай заражения SARS-CoV-2 на территории страны.