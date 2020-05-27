Нижний Новгород, , 11:37 — REGNUM В Приволжском федеральном округе впервые с момента начала пандемии число выписанных после полного выздоровления граждан превысило число новых выявленных носителей коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, общее число выздоровевших в Поволжье пациентов 27 мая составило 1112 человек, а количество новых выявленных заражений коронавирусом составило 1072 случая.

Максимальное число выздоровевших за минувшие сутки наблюдается в Нижегородской области — 253 человека при 231 новом случае заражения, в Чувашии выздоровели 157 человек при 73 новых носителей, в Татарии выписали 134 человека при 54 новых случаях, в Самарской области соотношение выздоровевших с новыми случаями составляет 192 к 135, в Оренбургской области выздоровели 70 человек, в Пермском крае — 66, в Марий Эл — 62, в Саратовской области — 49, в Ульяновской области — 35, в Кировской области — 32, в Башкирии — 18, в Мордовии — 15, в Удмуртии — 13.

Однако при этом в последние двое суток число пациентов, скончавшихся на фоне коронавируса, превышает десять человек. Так, накануне в Поволжье было зафиксировано 15 летальных случаев, на утро 27 мая — 19 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 27 мая выявили 1072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 34 817 случаев.

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