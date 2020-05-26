Нижний Новгород, , 11:00 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 26 мая выявили 1029 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 33 745 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 228 новых носителей коронавируса, в Ульяновской области — 92, в Пензенской области — 89, в Самарской области — 87, в Чувашии — 85, в Башкирии — 79, в Саратовской области — 65, в Татарии — 63, в Оренбургской области — 54, в Кировской области — 47, в Марий Эл и Пермском крае — по 41, в Мордовии — 38, в Удмуртии — 20.

Всего с учетом новых данных в Нижегородской области подтверждено 8504 случая заражения коронавирусом, в Татарии — 2912, в Башкирии — 2851, в Саратовской области — 2581, в Чувашии — 2472, в Самарской области — 2205, в Ульяновской области — 2051, в Пензенской области — 1892, в Мордовии — 1684, в Оренбургской области — 1664, в Марий Эл — 1559, в Пермском крае — 1451, в Кировской области — 1370, в Удмуртии — 549.

Полностью выздоровели в Поволжье 14 509 человек, за последние сутки выписаны по выздоровлению 807 жителей округа. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 238 человек, за минувшие сутки скончались 15 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России по состоянию на 10:35 мск 26 мая подтверждено 362 342 случая заражения коронавирусом, 8915 носителей выявлено в течение последних суток. 131 129 человек полностью выздоровели, 3807 жителей России скончались, 174 — за минувшие сутки.

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