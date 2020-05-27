Сеул, , 10:15 — REGNUM С 27 мая в Южной Корее вводят масочный режим на внутренних и международных авиарейсах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

В связи с этим пассажирам без медицинских масок может быть отказано в посадке.

Напомним, что ряд авиакомпаний, включая Korean Air, ввели масочный режим на внутренних маршрутах с 18 мая. С 26 мая масочный режим необходимо соблюдать при поездках в автобусах, такси и метро.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 40 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стане увеличилось до 11 265.