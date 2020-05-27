Москва, , 09:32 — REGNUM В России о телемедицине знают 62% граждан. Больше всего осведомлены о консультациях с врачом по телефону и интернету жители столиц — 71% и 73% соответственно, приводит данные ВЦИОМ.

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При этом возможностями телемедицины воспользовались лишь 8% опрошенных — 6% позвонили врачу для дистанционной консультации по телефону, 2% обратились через интернет.

Основные причины отказа от телемедицины — личный осмотр обязателен (33%) и сомнительное качество процедуры (13%). Допускают возможность обращения к врачу онлайн при признаках болезни 25% респондентов, если совсем плохо (10%).

Опрос проведен 23 мая 2020 года. Опрошены 1600 Граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о телемедицине вступил в силу в России с 1 января 2018 года.

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