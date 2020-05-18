Москва, , 11:40 — REGNUM Сегодня, когда все силы системы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом, ущемлёнными оказались пациенты с хроническими заболеваниями, будущие мамы, дети: отменяются плановые обследования, консультации, операции. К примеру, одно только стандартное ведение беременности предполагает около семидесяти различных мероприятий, среди которых визиты к гинекологу и специалистам, анализы.

В этих условиях на помощь медицине приходит её «младшая сестра» — телемедицина. Именно она позволяет сократить потенциально опасные контакты и без преувеличения спасти жизнь этой категории людей. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил руководитель направления цифровой медицины в «Инвитро» Борис Зингерман.

ИА REGNUM: Борис Валентинович, как телемедицина помогает в борьбе с коронавирусом?

Борис Зингерман: В условиях пандемии именно телемедицина позволяет сократить потенциально опасные контакт. Причем это важно. Как для больных COVID-19, так и для наиболее уязвимых групп населения (хронических пациентов, онкологических больных, беременных женщин, пожилых граждан). Именно в отношении этих граждан Минздрав даже опубликовал специальное предупреждение необходимости сократить посещение медорганизаций.

К сожалению, именно эти категории граждан наиболее нуждаются в регулярной медицинской помощи. Большая часть их мониторинга, ведения и консультирования лечащим врачом может быть перенесена в дистанционную, телемедицинскую форму. В этом может быть спасение (без преувеличения) для этих категорий пациентов. Но самой уязвимой частью населения при пандемии оказались медицинские работники! И телемедицина позволит снизить инфекционную нагрузку и на них.

В мире сейчас появились полностью виртуальные или бесконтактные больницы, которые используют телемедиицину для ведения пациентов зараженных коронавирусом и болеющим в не тяжелой форме. Телемедицинские технологии применяются для этого и в Москве, где врачи ТМЦ дистанционно поддерживают и консультируют больных, находящихся дома

ИА REGNUM: Увеличилось ли количество виртуальных пациентов, с какими вопросами чаще всего обращаются?

Борис Зингерман: Все, кто работают в телемедицине, и в России и за рубежом сообщают, а многократном росте интереса, к их сервисам, как со стороны врачей, так и со стороны медорганизаций. Что касается вопросов, то они бывают разными. Сотрудники московского ТМЦ жалуются, что они перегружены вопросами общего не медицинского характера, людьми просто желающими «поговорить» для получения психологической поддержки.

Есть небольшая группа пациентов негативно относящаяся к такому телемедицинскому способу общения. В дальнейшем предстоит большая работа по «расслоению» этих вопросов, на группы, которыми должны заниматься разные специалисты и консультанты. Самыми сложными и «персональными» вопросами пациента должен заниматься лечащий врач (наша компания ООО «ТелеПат» как раз и делает сервисы для ведения пациента его лечащим врачом), первичные телеконсультации должны проводить дежурные врачи общего профиля, а на общие вопросы могут отвечать консультанты контакт-центра.

ИА REGNUM: Можно ли говорить, что коронавирус навсегда изменит нашу повседневную жизнь?

Борис Зингерман: Стал ли коронакризис драйвером для развития новых технологий? Безусловно, причем это отмечается во всем мире! В США зафиксировано снижение «очных» амбулаторных визитов к врачу на 67% и пока меньше половины их компенсировано телемедицинскими. Во многих странах принимаются экстренные решения по «раскрепощению» использования телемедицины.

В частности, в США принято важнейшее решение о паритете оплаты «очной» и телемедицинской помощи в широком спектре медицинских услуг. Но важно подчеркнуть, что пандемия дала мощнейший толчок процессам перестройки здравоохранения с использованием постоянных и оперативных онлайн-форм взаимодействия, уже широко используемых в других сферах жизни. В медицине в силу естественного консерватизма эти процессы идут медленнее и есть надежда, что пандемия позволить снять психологические, организационные, законодательные и финансовые ограничения, которые сейчас тормозят телемедицину.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным на 17 мая в 85 регионах России зарегистрировано 281 752 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 67 373 человека.

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