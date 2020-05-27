Берлин, , 08:06 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии выявляли 362 новых носителей коронавируса. Об этом 27 мая сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Таким образом общее число выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в стране стало 179 364 человека.

Кроме этого, сообщается, что за сутки от COVID-19 скончалось 47 пациентов, в результате чего их суммарное количество стало 8 349.

Также уточняется, что самое большое число заразившихся в федеральных землях Бавария (46 458), Северная Вестфалия (37 541) и Баден-Вюртемберг (34 500).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Аргентине за прошедшие сутки было выявлено 723 случая заражения коронавирусом нового типа.