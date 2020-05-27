Буэнос-Айрес, , 07:54 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки было выявлено 723 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского министерства здравоохранения.

Отмечается, что это рекордный показатель по выявленным пациентам за сутки с начала пандемии. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Аргентине составило 12 628. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стал 471 человек.

Также отмечается, что более 80% всех подтвержденных случаев заражения приходятся на столицу Буэнос-Айрес и ее пригороды.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о продлении карантинного режима в стране до 7 июня. Он отметил, что число выявляемых заражений в бедных районах крупных городов продолжает расти.

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