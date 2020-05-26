Аддис-Абеба, , 21:50 — REGNUM Подтвержденное число случаев заражения коронавирусом в странах Африки на данный момент составляет 115 346, погиб от заболевания 3471 человек, 26 мая сообщает Africa CDC.

По информации центров контроля заболеваний Африканского союза, наибольшее число случаев коронавирусной инфекции выявлено в ЮАР (23 615), Египте (17 967) и Алжире (8 503).

На всем африканском континенте подтверждено около 2% от всего числа случаев COVID-19 в мире, однако число выявляемых случаев стабильно растет.

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