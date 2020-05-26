Париж, , 20:32 — REGNUM Число жертв COVID-19 во Франции за сутки выросло на 73, до 28 530, 26 мая сообщает Agence France-Presse.

Суточный прирост смертей во Франции составил всего 0,3%, что аналогично показателю днем ранее. Общее число погибших включает смерти в больницах и в домах престарелых, где с начала эпидемии зафиксировано 10 335 смертей от COVID-19.

Подтвержденное число случаев коронавирусной инфекции за весь период эпидемии во Франции составляет 183 067.

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