Мадрид, , 19:32 — REGNUM Министерство здравоохранения Испании уточнило сведения о количестве выявленных случаев заражения коронавирусом и числе умерших пациентов с COVID-19. Обновлённые данные распространила 26 мая пресс-служба ведомства.

Согласно последней информации, в Испании выявлено 236 259 инфицированных, 27 117 больных скончались. Накануне сообщалось, что в стране подтверждено 235 400 случаев заболевания, 26 834 из которых завершились с летальным исходом.

При этом, согласно данным министерства, за последние сутки на территории Испании зафиксировано всего 194 новых случаев заражения коронавирусом, а за последние семь дней скончались 35 пациентов.

Как пояснили в министерстве, такие расхождения в данных связаны с поступлением уточнённой информации от автономных сообществ. Отмечается, что в ближайшие дни эти сведения ещё могут корректироваться.