Москва, , 15:31 — REGNUM Уже в ближайшие несколько месяцев военные завершат клинические исследования вакцины от коронавируса. Об этом сегодня, 26 мая, в ходе совещания которое провёл президент РФ Владимир Путин, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Читайте также: Академик РАН заявил об успешном тестировании вакцины от COVID-19 на учёных

Глава федерального ведомства доложил, что рекомбинантную вакцину против коронавируса разрабатывает 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБЗ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины. Срок окончание данных работ — 1 июня.

Также по теме: В Роспотребнадзоре назвали первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса

«Завершить клинические исследования планируется до конца июля», — заявил глава Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об успешном испытании сотрудниками центра разработанной ими же вакцины против COVID-19. После этого у них были обнаружены антитела к коронавирусу.

Читайте ранее в этом сюжете: В России испытают препарат против COVID-19 на людях