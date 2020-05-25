Москва, , 13:24 — REGNUM У сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которые разработали и добровольно протестировали на себе вакцину от коронавирусной инфекции, были обнаружены антитела к коронавирусу. Об этом 25 мая в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале сообщил директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

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«У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих», — подчеркнул учёный.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что российские ученые испытали на себе вакцину НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген SARS-CoV-2, не с целью проверки, а с целью защиты, чтобы дальше работать в условиях пандемии.

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Учёный полагает, что массовая вакцинация населения Россия от COVID-19 может начаться уже осенью. Он подчеркнул, что на наработку нужных объёмов вакцины для вакцинации всего населения потребуется девять месяцев. Поэтому первой группой для проведения прививки могут стать люди из группы риска — медики, а также представители профессий, постоянно контактирующих с большим количеством людей.

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