Париж, , 14:25 — REGNUM Релиз игр Heavy Rain, Detroit: Become Human и Beyond: Two Souls в Steam состоится 18 июня 2020 года. Об этом 26 мая сообщается на официальных страницах игр в магазине.

В Steam уже можно скачать демоверсии игр Quantic Dream. Тем не менее, пока неизвестно, сколько будут стоить полные версии всех проектов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, популярные игры студии Quantic Dream выйдут в онлайн-магазине Steam. Ранее их PC-версии можно было приобрести лишь в сервисе Epic Games Store.

