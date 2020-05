Белвью, США, , 06:38 — REGNUM Популярные игры Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в сервисе Steam. Об этом 25 мая сообщил журнал PC Gamer.

Администрация онлайн-магазина компании Valve не назвала точную дату релиза. Однако, как отмечает редакция издания, поскольку контракт на эксклюзивность с магазином Epic Gamer Store обычно заключается на год, то можно предположить, когда позиции появятся в каталоге Steam.

Релиз Heavy Rain может состояться 24 июня 2020 года, а Beyond: Two Souls — 24 июля 2020-го. Что касается Detroit: Become Human, то игра, скорее всего, появится в Steam не раньше 12 декабря 2020 года.

Напомним, разработкой этих трёх игр занималась французская компания Quantic Dream. Мировую популярность ей принесла игра Heavy Rain, релиз которой состоялся 18 февраля 2010 года на консоли PlayStation 3.

Читайте ранее в этом сюжете: Square Enix расскажет о новой игре разработчиков Painkiller и Bulletstorm

Читайте развитие сюжета: В пучину безумия: в игре Smite появится Ктулху из книг Лавкрафта