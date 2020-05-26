Москва, , 12:39 — REGNUM Все штрафы, которые были выписаны жителям Москвы за нарушение режима изоляции на основании данных приложения «Социальный мониторинг» должны быть отменены. Такое мнение в интервью газете «Коммерсантъ» высказал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

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Правозащитник подчеркнул, что приложение «Социальный мониторинг» даёт недопустимое количество сбоев. Так, по данным издания, с 19 по 22 мая столичные суды зарегистрировали более 1,8 тыс. жалоб москвичей на якобы нарушение ст. 3.18.1 КоАП.

«Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам. Вплоть до отмены всех штрафов, — заявил Фадеев. — Всех, а не только тех, по которым есть нарекания».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом разобраться в ситуации вокруг приложения «Социальный мониторинг», а также дать правовую оценку действиям принявших решение о внедрении «сырой» системы, которая штрафует парализованных людей и врачей, выступили в Госдуме РФ. Как заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР), «это либо коррупция, либо явная профнепригодность».

Парламентарий также призвал московские власти немедленно отозвать все выписанные штрафы за «нарушение самоизоляции» и отменить бессмысленные и вредные электронные пропуска.

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