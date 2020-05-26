Рим, , 11:21 — REGNUM В Евросоюзе необходимо возобновить свободное передвижение, считает глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

«Мы работаем над тем, чтобы можно было всем вместе в Европе вновь передвигаться. 15 июня для туризма может стать своего рода европейским Днем Д», — сказал он в эфире телеканала Rai 1.

В так называемый «День Д» (6 июня 1944 года) началась высадка союзных войск в Нормандии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Италии были смягчены некоторые ограничения, которые были введены из-за коронавируса.

К работе вернулись, по разным оценкам, от 3 до 4 млн человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности.

Сообщение между регионами страны возобновится 3 июня, тогда же будут открыты границы Италии.

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