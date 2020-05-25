Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также зафиксирована девятая смерть от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом 25 мая сообщает федеральный оперативный штаб.

Общее количество подтвержденных фактов инфицирования, с учетом новых данных, в Ленобласти составляет 2495 случаев.

За сутки в регионе выздоровело 15 человек, теперь в списке переболевших — 1026 жителей Ленобласти. Однако увеличилось количество летальных исходов, за истекшие 24 часа в регионе зафиксирована еще одна смерть от COVID-19, ставшая девятым летальным случаем.

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По данным на 24 мая, в населенных пунктах Ленобласти самая сложная ситуация по распространению коронавируса наблюдается в Гатчине (315 случаев), Всеволожске (138), Выборге (100), Сертолово (82).

Отметим, за последние сутки в России выявлено 8 946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом выписано по выздоровлению 5 499 человек. Также за сутки зафиксировано 92 летальных случая.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 353 427 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших с начала пандемии увеличилось до 118 798 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 633 человека.

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