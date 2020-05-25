Нижний Новгород, , 11:01 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 25 мая выявили 1107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 32 716 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 229 новых носителей коронавируса, в Саратовской и Ульяновской областях — по 98, в Чувашии и Самарской области — по 97, в Пензенской области — 94, в Башкирии — 89, в Кировской области — 64, в Татарии — 62, в Оренбургской области — 44, в Пермском крае — 43, в Марий Эл — 39, в Мордовии — 34, в Удмуртии — 19.

Всего с учетом новых данных в Нижегородской области подтверждено 8276 случаев заражения коронавирусом, в Татарии — 2849, в Башкирии — 2772, в Саратовской области — 2516, в Чувашии — 2387, в Самарской области — 2118, в Ульяновской области — 1959, в Пензенской области — 1803, в Мордовии — 1646, в Оренбургской области — 1610, в Марий Эл — 1518, в Пермском крае — 1410, в Кировской области — 1323, в Удмуртии — 529.

Полностью выздоровели 13 702 человека в Поволжье, за сутки выписаны 327 человек. 223 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, шестеро пациентов — в течение минувших суток.

ИА REGNUM напоминает, всего в России по состоянию на 10:35 мск 25 мая подтверждено 353 427 случаев заражения коронавирусом, 8946 носителей выявлено в течение последних суток. 118 798 человек полностью выздоровели, 3633 жителя России скончались, 92 — за минувшие сутки.

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