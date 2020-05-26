Токио, , 10:30 — REGNUM Выплаты единовременного пособия всем граждан в связи с пандемией коронавируса в размере 100 тысяч иен (примерно $930) начаты в большинстве районов Японии. Об этом 26 мая сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на министра общенациональных дел страны Санаэ Такаити.

Уточняется, что выплаты единовременного пособия начались в 1 388 из 1 741 административных единицах страны, а в остальных их начнут в течение 26 мая.

При этом ранее решение о такой выплате было принято в конце апреля текущего года как одна из мер пакета по дополнительным затратам бюджета на борьбу с коронавирусом, на которую японское правительство выделило 8,89 триллиона иен (около $83 млрд).

Также вначале предполагалось, что будет выплачиваться сумма в три раза больше и только нуждающимся, однако в итоге пособие решили давать всем, исходя из того, что обеспеченные граждане сами откажутся от помощи и не будут подавать заявление для ее получения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга рассказал, что ограничения на передвижение граждан по Японии будут окончательно отменены к 19 июня.