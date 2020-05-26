Токио, , 07:51 — REGNUM Ограничения на передвижение граждан по Японии будут окончательно отменены к 19 июня. Такие планы японских властей обнародовал генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга 26 мая в ходе пресс-конференции.

Отмена ограничительных мер пройдет в несколько этапов. Так, с 1 июня они будут сняты во всех префектурах, кроме столицы государства, ряда соседних с ним регионов, а также Хоккайдо.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая телеканал NHK передал информацию о том, что правительство Японии намерено отменить режим чрезвычайной ситуации во всех префектурах страны.

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