Кызыл, , 09:25 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев достигло 818.

Из них к настоящему моменту выписаны после успешного завершения лечения 92 человека. В активной форме COVID-19 находится 722 пациента. 269 больных развилась пневмония.

«За весь период зарегистрировано 4 случая смерти, в том числе по результатам патологоанатомической экспертизы от COVID-19 — 2, от сопутствующих заболеваний при установленном диагнозе COVID-19 — 2 человека», — добавили в минздраве.

Напомним, накануне стало известно о заражении коронавирусом главы региона Шолбана Кара-оола. Как сообщало ИА REGNUM, его обязанности временно будет исполнять первый зампред правительства Александр Брокерт.

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