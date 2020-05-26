Кызыл, , 09:17 — REGNUM В Туве с начала эпидемии зарегистрировали четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Из них, как выяснилось по результатам патологоанатомической экспертизы, от COVID-19 скончались два человека. Ещё двое умерли от сопутствующих заболеваний при установленном диагнозе «коронавирус».

Ранее в минздраве подтверждали один случай смерти от COVID-19. Сообщалось, что ещё один пациент с коронавирусом умер от цирроза печени. 22 мая скончалась 64-летняя женщина, у которой были выявлены двусторонняя внебольничная пневмония тяжёлой степени, ОРДС, а также хроническое заболевание почек.

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