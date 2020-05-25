Кызыл, , 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Мы знали, что можем заболеть. Но кто-то должен работать, обязан нести ответственность. И мы осознанно этим занимались», — заметил он сам на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Кроме него, по словам главы, в больнице лежат председатели администраций Танды, Улуг-Хема и другие чиновники. Исполнение обязанностей руководителя региона возложено на первого зампреда правительства Александра Брокерта. При этом сам Шолбан Кара-оол, как отмечается, остаётся на прямой связи и руководит дистанционно.

Напомним, в Туве за последние недели произошёл резкий рост количества заражённых коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, к 22 июня было подтверждено 576 случаев. Глава отмечал, что если так продолжится и далее, то в скором времени весь коечный фонд республики будет заполнен.

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