Нью-Дели, , 09:22 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Индии за минувшие сутки возросло на более чем 6,5 тысячи и достигло 145 380 человек. Об этом 26 мая свидетельствуют данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Также сообщается, что за этот же период в стране 6 050 пациентов выздоровели от COVID-19 и теперь их общее число стало 54 440.

Кроме этого, указывается, что за это же время в Индии 146 человек скончались от COVID-19 и общее количество летальных исходов стало теперь 4 167.

При этом уточняется, что лечение от COVID-19 в стране на данный момент проходит 80 722 пациента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Таиланде за прошедшие сутки.