Бангкок, , 09:10 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Таиланде за прошедшие сутки. Об этом 26 мая рассказал на пресс-брифинге в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией страны Тхависин Висануйотхин.

«Сегодня в Таиланде зарегистрированы три случая заражения», — заявил он и уточнил, что все новые зараженные были госпитализированы из карантина, после их прилета на родину вывозными рейсами.

Также он добавил, что у всех троих новое заболевание проходит с минимальными симптомами и рассказал, что за прошедшие сутки в стране не было зафиксировано летальных случаев от COVID-19.

Кроме этого, пресс-секретарь указал, что теперь общее число выявленных зараженных коронавирусом в стране составляет 3 045 человек, число умерших по-прежнему составляет 57 человек, а количество вылечившихся — 2 929.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Бразилии за последние сутки увеличилось на 11687 и достигло 374898 человек.