Бразилиа, , 09:01 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Бразилии за последние сутки увеличилось на 11 687 и достигло 374 898 человек. Об этом 26 мая сообщает телекомпания CNN со ссылкой на бразильский минздрав.

Также указывается, что за этот же временной отрезок число летальных исходов от COVID-19 в стране составило 807 и общее количество умерших теперь стало 23 473 человека.

При этом страна вышла на второе место в мире по количеству заразившихся коронавирусом и теперь уступает по данному показателю только США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Канады за минувшие стуки выросло на 1001 и теперь составляет 85700 человек.